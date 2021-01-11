В Киеве демонтируют праздничный городок на Софийской площади

Фото: Департамент культуры КГГА

После введения локдауна решили убрать главную новогоднюю локацию страны на Софийской площади Киева.

К работам приступили в понедельник, 11 января, сообщили организаторы с Folk Ukraine.

"Мы начинаем общий демонтаж локации. Саму елку еще не разбираем, но в ближайшие дни будем демонтировать", - рассказали они для Obozrevatel.

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На период действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января новогодние локации в Киеве прекратили работу.