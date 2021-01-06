"Неоправданно дорого" - киевляне возмутились стоимостью билета на новогодний аттракцион

В Киеве возле центральной елки Подола на Контрактовой площади установили аттракцион в виде новогоднего дерева. За билет для одного человека правят 150 грн. Покататься за эту сумму можно только раз.

Прейскурант на аттракцион обнародовала в Facebook Folk Ukraine.

Автор: Folk Ukraine Стоимость аттракциона огорчила киевлян и гостей города

Под постом пользователи отреагировали на стоимость:

"Аттракцион красивый очень, но цена"

"Мда... можно было и дешевле"

"Вероятно, многие туристы приехали в Киев из далекого зарубежья"

"Была бы меньше цена, может и очередь стояла бы и принес больше дохода"

"Я два раза спрашивала, что и на 6-летнего ребенка как взрослый билет? Неоправданно дорого".

Автор: Folk Ukraine Колесо обозрения на Подоле

Кроме того, на территории новогодней локации есть аттракцион "Колесо обозрения". Стоимость - 100 грн для одного человека.

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На период действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января новогодние локации в Киеве прекращают свою работу.