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воскресенье, 15 ноября 2020 18:40

В Киеве демонтировали незаконную коронавирусную лабораторию

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В Киеве демонтировали незаконную коронавирусную лабораторию
Лаборатория была в строительном вагончике. Фото: Укринформ

Демонтировали незаконную мобильную лаборатория ПЦР-тестирования на коронавирус возле ТЦ "Орнамент" в Киеве.

"Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обнаружили, что данное учреждение работал по адресу г. Киев, проспект Правды, 58 незаконно, кроме того зафиксировано нарушение всех возможных противоэпидемических условий", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

При проведении комиссионного обследования установлено, что лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике ФЛП Доненко А. В. не предоставлялась.

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В вагончике не было электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, не были представлены сведения об утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствовали условия для хранения отобранных лабораторных образцов, отсутствуют условия для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствуют надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены, не было туалета и места для хранения личной и медицинской одежды.

В Киеве за минувшие сутки 921 человек заболел коронавирусом. 15 случаев - летальных. Всего на коронавирус в столице за период пандемии заболели 50620 человек.

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