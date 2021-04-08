В Киеве цветут магнолии: показали фото

В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели магнолии.

Старейший ботсад Киева расположен возле станции метро Университет, пишет Obozrevatel.

Фото: Оbozrevatel

Кроме магнолий на территории сада распустились и первоцветы.

Отмечается, что несмотря на карантин, даже в рабочий день десятки горожан устроили фотосессии под цветущими деревьями.

Активизировались и животные. По веткам одного дерева прыгали 5 белок. Также из нор уже вылезли ежи и кроты.

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На ул. Зодчих в Киеве расцвели подснежники. Но продажа любых первоцветов в столице запрещена. Эти цветы на грани исчезновения, поэтому внесены в Красную книгу.