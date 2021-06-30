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среда, 30 июня 2021 10:04

В Киеве центр Covid-вакцинации будет работать пять дней подряд

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В Киеве центр Covid-вакцинации будет работать пять дней подряд
За последние сутки в Украине выявили 633 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 225. Фото: КГГА

Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве будет работать на этой неделе пять дней - с 30 июня по 4 июля.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В течение 24-27 июня на территории МВЦ от Covid-19 вакцинировали 7588 горожан. Прививки там проводят вакциной CoronaVac. В частности, вакцинируют тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія". Для минимизации очереди желающим привиться предлагают также записаться через сервис Helsi.me и прийти на конкретное время", - говорится в сообщении.

С этих выходных горожане, зарегистрированные на прививку в "Дії", смогут вакцинироваться не только в МВЦ, но и в пунктах вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи, добавили в сообщении.

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Привитые вакциной Covishield или AstraZeneca киевляне для получения второй дозы должны обратиться в пункт прививок в учреждения здравоохранения, а не в МВЦ. Там прививают исключительно препаратом CoronaVac. И, соответственно, ревакцинируют тем же препаратом.

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Дата
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