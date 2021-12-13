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понедельник, 13 декабря 2021 16:36

В Киеве будут тестировать сирены на случай нападения России

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В Киеве будут тестировать сирены на случай нападения России
Киевляне должны быть готовы к включению сирен. Фото: ЛОДА

В Киеве начнут тестировать сирены гражданской обороны со звуком.

Горожанам нужно быть к этому готовыми, сказал замглавы КГГА Андрей Крищенко "Бабелю".

"Мы эти системы тестируем постоянно, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", - сказал он.

Сирены могут использоваться в случае опасности.

"Это не как во Вторую мировую войну, когда летали бомбардировщики, сейчас могут быть ракеты. Есть средства предупреждения, есть сирены, есть оповещения. На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полностью расписан весь алгоритм. Мы будем сейчас проводить информационную кампанию. Но я боюсь, что ситуация может быть примерно как с подготовкой к зиме. Все знают, что придет зима, но до первого снега ездят на лысой резине", - сказал чиновник.

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Сирены помогут в критических условиях. Когда нет электричества и мобильной связи.

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Атаковать могут Мариуполь и Одессу, при чем Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.

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Дата
13
декабря

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