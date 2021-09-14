В Киеве будут наказывать за несоблюдение нормативов Covid-вакцинации

В столице будут наказывать нарушителей нормативов вакцинации против коронавируса. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

С понедельника, 20 сентября, в Киеве будут штрафовать нарушителей нормативов Covid-вакцинации.

Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Сегодня (14 сентября. - Gazeta.ua) в Киеве вакцинированы около 800 тыс. человек. Это самый высокий показатель вакцинации в стране. Что касается тех 80 процентов норматива, установленного Кабинетом министров о посещении учебных заведений, культурного, бытового направления: колеблется процент вакцинации в разном бизнесе от 20 до 90. Самой безопасной является система образования, где достигли 65-70 процентов. Но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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Он добавил, что за соблюдением карантина в Киеве наблюдают с помощью видеокамер и мобильник групп. Каждая группа обходит 15-20 субъектов и разъясняет, утверждает чиновник.

"Сегодня еще не составляют протоколы о нарушениях. Пока только консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда примут решение Кабмина, будут штрафные санкции и будут привлекать к ответственности нарушителей", - заявил Рубан.

13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Ранее правительство анонсировало, что нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планировал ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины. В СМИ появилась информация о подготовке столицы к внедрению локдауна с 15 сентября. Карантин якобы коснется общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты. В Кабмине эту информацию опровергли. В Киеве уже проводят показательные рейды для контроля соблюдения масочного режима. Нарушителей - штрафуют.