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вторник, 04 августа 2020 16:51

В Киеве будет курсировать социальное такси

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В Киеве будет курсировать социальное такси
В Киеве будет курсировать транспорт для людей с инвалидностью. Фото: zoda.gov.ua

Социальное такси в Киеве будет функционировать как пилотный проект, перевозя только 170 детей с инвалидностью. Если его эффективность подтвердится, транспорт станет доступным для людей любого возраста.

Перевозки планируют начать с сентября текущего года, сообщила Марина Хонда, заместитель главы КГГА.

"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, оборудованный для перевозки людей на колесных креслах и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках", - отметила Хонда.

Потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. В 2018 году было осуществлено 19 364 перевозки для 764 человек, в 2019-м - 20 152 для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8 тыс. перевозок для 410 человек.

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В Киеве хотят отсрочить введение единого е-билета. Введение единого электронного билета на проезд в столичном общественном транспорте могут отсрочить до 1 января 2021 года. Таким образом КГГА хочет дать возможность правительству разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд.

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Дата
04
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