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среда, 09 октября 2019 20:20

В КГГА пообещали не поднимать стоимость отопления

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В КГГА пообещали не поднимать стоимость отопления
Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут. Фото: "Самопомощь"

В Киевской городской государственной администрации не планируют повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в Киеве.

"Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба КГГА.

"Обнародованный на сайте КП Киевтеплоэнерго проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - добавили в горсовете.

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Эти расчеты не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

Россия готова подписать контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам.

По словам российского президента, новый договор о транзите подпишут, если Нафтогаз завершит имплементацию европейских правил в Украине. В частности, отделит газотранспортную систему Украины в отдельную компанию.

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