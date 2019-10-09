В КГГА пообещали не поднимать стоимость отопления

Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут. Фото: "Самопомощь"

В Киевской городской государственной администрации не планируют повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в Киеве.

"Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба КГГА.

"Обнародованный на сайте КП Киевтеплоэнерго проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - добавили в горсовете.

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Эти расчеты не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

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