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пятница, 10 декабря 2021 17:09

В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
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10 декабря в центре столицы на Софийской площади главную елку Украины начали украшать гирляндами.

Вокруг появилось больше новогодних домиков, сообщает "Сегодня". Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов, а также гирлянда теплого света длиной 10 км в виде большого купола.

"На площади уже устанавливают праздничную иллюминацию. Она будет как на главной елке, так и на арках в новогодний городок. Сегодня мы начали оформлять входные группы хвоей и украшать гирляндами елку. Длина гирлянд на всей Софийской площади составит более 50 км. В прошлом году было до 30 км. В этом году все будет намного ярче - 50 тыс. светодиодных огоньков", - рассказал президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника в столице Игорь Добруцкий.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

На катке вокруг памятника Богдану Хмельницкому белеет искусственный лед. Конструкцию катка продолжают готовить к открытию. К ярмарке будут вести четыре арки с люстрами в центре каждой. На площади будет теплая артзона для отдыха. Там будут стоять яркие палатки, играть музыка.

Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и на Владимирском проезде будет работать до 16 января.

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Рождественскую локацию на Софийской площади оформят в стилистике волшебной ночи. Главную елку страны зажгут 19 декабря.

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Дата
10
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