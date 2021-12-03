Новый год в Киеве: как будут выглядеть праздничные локации

Возле Софийского собора поставят елку. Фото: Pexels

Рождественскую локацию на Софийской площади оформят в стилистике чудесной ночи.

Главную елку страны зажгут 19 декабря. Основу дерева украсят в виде вертепа, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"На новогоднем дереве будут 10 тысяч украшений – игрушек красного и золотого цвета. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола", - говорится в сообщении.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому поставят каток. К ярмарку будут вести четыре арки с люстрами в центре каждой.

На площади будет теплая арт-зона для отдыха. Там установят яркие кометы, будет играть музыка.

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Новогодне-рождественский ярмарочный городок будет работать до 16 января.

Новогодняя почтовая резиденция уже начала работать. Дети со всей страны могут отправить письмо Святому Николаю. В письмах можно писать все, что хочется получить под елку в новогоднюю ночь. Самые трогательные истории будут опубликованы на странице.