В экопарке на туристов напали бизоны: подробности

В экопарке под Киевом бизоны и зубр набросились на посетителей.

В результате инцидента никто не пострадал: люди успели убежать. Разгневанные животные повредили автомобиль. О том, что произошло, рассказал предприниматель Юрий Цвиркун, который вместе со своими детьми приехал в парк Медвин отдохнуть, говорится в сюжете "Факты ICTV".

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Фото: fakty.com.ua

Мужчина со своими четырьмя детьми заехал на середину угодий ближе к бизонам, и все вышли, чтобы сфотографировать животных. Юрий рассказал, что сотрудник хозяйства дал им морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и лошадей Пржевальского.

"Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли на кормление лошадей, во время которого одно из животных начало брыкаться и дважды чуть не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", - рассказал Юрий Цвиркун.

Когда они вернулись, машину окружили стадо бизонов и зубр.

"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле, ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства", - отметил пострадавший.

В это время зубр начал крушить авто. Мужчина позвонил другу, который с ними приехал и спросил: куда они делись, где работник, который обещал их сопровождать и охранять.

"Оказалось, что он бросил нас и предложил другой группе людей поехать кормить верблюдов на другое поле. Мы ждали возвращения работника хозяйства около 15 минут, за это время пережили невероятный стресс", - рассказал Юрий Сверчок

Позже пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на экопарк.

"Оказалось, что этот человек работает в этом хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков", - рассказал мужчина.

Известно, что экопарк обязался все уладить и компенсировать материальный и моральный ущерб.

В администрации парка заверили, что животные не нападали бы сами, и скорее всего их спровоцировали.

"Никто ни на кого не нападал. Просто люди не услышали наших рекомендаций. Когда мы пускаем посетителей в вольер, мы даем рекомендации. Нельзя близко подъезжать к животным, у нас сафари-парк", - сообщила гид экопарка Анастасия.

В экопарке говорят, что раньше таких ситуаций не было. То, что произошло, это несоблюдение правил безопасности самими туристами.

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