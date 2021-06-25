Въехать в Киев смогут не все

Из-за жары в Киев ограничивают въезд грузовиков. Фото: "Укринформ"

В Киеве с 10:00 ориентировочно до 22:00 снова ограничили въезд большегрузного транспорта в связи с жарой.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"25 июня ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28°C", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

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22 июня на Бориспольской трассе начали менять дорожное покрытие. С 23 июня временно закрыли проезд в направлении Борисполя. В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно. Вместо восьми полос открыты только четыре. Ремонт продлится до 20 августа. На трассе должно появиться новое дорожное покрытие, разметка, современное освещение.