В доме нашли 2 трупа

Причина гибели двух мужчин и их личности пока неизвестны. Фото: ГСЧС

9 марта в городе Белая Церковь Киевской области в жилом доме обнаружили тела 2 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"В 17:20 поступило сообщение от дежурного национальной полиции о задымлении в жилом доме на улице Короленко. С помощью шанцевого инструмента спасатели открыли входную дверь и обнаружили тела двух мужчин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков горения в доме спасатели не обнаружили.

Причина гибели и личности устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья погибла страшной смертью: что известно

В понедельник, 8 марта, около 8:00 в парке Партизанской славы Киева обнаружили тело женщины. На обнародованных фото видно, что рядом с телом лежат упаковки, вероятно, из-под медицинских препаратов. Женщина могла совершить самоубийство.