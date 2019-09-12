В центре столицы работал элитный бордель

Правоохранители "накрыли" бордель в центре Киева. Фото: Нацполиция

Правоохранители обнаружили в центре Киева элитный бордель.

Публичный дом находился в одном из отелей, действовал при стрип-клубе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"Час сексуальных утех стоил от 200 долларов США. Заработанные средства делили по схеме 50/50: половину отдавали организаторам, остальные оставляли себе. Работу девушек контролировал администратор. Также в его обязанности входили поиск и подбор работниц и решения организационных вопросов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности: деньги, банковские карты, мобильные телефоны с рабочей перепиской и черновые записи. 27-летнего администратора заведения задержали. Под следствием также находятся и другие фигуранты уголовного производства - непосредственный организатор борделя и директор стрип-клуба.

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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в сутенерстве. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет заключения.

Полиция Киева разоблачила в столице 6 борделей, что выдавали за массажные салоны. Час эротических услуг стоил клиентам 800-1000 грн. Организовал "бизнес" россиянин,