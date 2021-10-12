В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли

Фото: ГСЧС

12 октября в центре столицы вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на крыше пятиэтажного дома, находящегося на ул. Костельной, что в Шевченковском районе столицы, сообщает ГСЧС. В 08:14 пожар на площади 200 кв. м локализовали.

"Сейчас идет ликвидация пожара и эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

Движение по ул. Костельной перекрыли в обе стороны. В 08:38 пожар ликвидировали.

На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава ГСЧС. Причину пожара устанавливают.

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3 сентября 2021 года в Киеве горел Костел Святого Николая на ул. Большой Васильковской. Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещения у органа, упала люстра.