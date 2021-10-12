Самолет упал на жилой район: есть погибшие и пострадавшие

В Калифорнии самолет упал на жилой район. Фото: Reuters

В Калифорнии небольшой самолет упал на жилой район, в результате чего сгорели дома и грузовик.

Есть жертвы и пострадавшие, сообщает АВС News.

Трагедия произошла в районе Санти, штат Калифорния в 12:14 по местному времени. Двухкомфортный самолет Cessna C340 ударился о заднюю часть дома, в результате чего пострадали как минимум два дома. Также самолет зацепил грузовик компании UPS и пожарный гидрант, горели несколько строений и автомобилей.

В результате аварии погибли как минимум два человека, еще двоих пострадавших с ожогами доставили в больницы. Пострадали жители домов, которые загорелись в результате крушения. Среди погибших - водитель грузовика UPS и еще один человек.

Местные власти сообщили, что пожарные справились с пожарами, которые возникли в результате крушения. Пока неизвестно, сколько людей было внутри самолета.

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