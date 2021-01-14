В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр

В центре Киева вспыхнул пожар - огромный столб огня видно за километр. Фото: скриншот с видео

В четверг, 14 января, на ул. Саксаганского в Киеве возник масштабный пожар.

Видео пожара обанародовало сообщество Kievmap в Іnstagram.

Спасатели установили, что пожар возник в двухэтажном недейственном здании, сообщила пресс-служба ДСНС столицы.

"На 2-м этаже произошло возгорание с распространением на крышу здания. На месте привлекли 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В 16:26 пожар на площади 80 кв. м был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

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