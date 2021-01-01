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пятница, 01 января 2021 12:51

Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
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Фото: nikvesti.com

В Николаеве фейерверк попал на балкон в многоэтажном доме, произошел пожар.

Чрезвычайное происшествие случилось в новогоднюю ночь по улице Садовая, 18. Фейерверк попал в балкон на 7 этаже и тот загорелся, сообщает "НикВести"

В квартире никого не оказалось. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

На месте происшествия работали 3 машины спасателей, газовая служба и скорая помощь.

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В Кропивницкому в многоэтажке произошел масштабный пожар. Пожарные спасли 28 человек.

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