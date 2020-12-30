Крупный пожар в многоэтажке - спасли 28 человек

В Кропивницком в одной из многоэтажек произошел крупный пожар.

Спасли 28 человек, 7 из них - дети, сообщили в пресс-службе ДСНС Кировоградской области.

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Фото: kr.dsns.gov.ua

"29 декабря в 20:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме семейного типа на ул. Университетский, город Кропивницкий. На момент прибытия пожарных подразделений общая площадь возгорания составила 24 метра квадратных. Спасатели эвакуировали 28 человек, из них 7 детей", - сказано в сообщении.

Огонь тушили почти 40 спасателей, работало 10 единиц техники. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.

В селе Березовка Харьковской области во время пожара в доме на ул. Космической, 6а погибли 32-летний мужчина и 22-летняя женщина. Там загорелось 29 декабря в 00:46.