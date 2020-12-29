В доме нашли тела мужчины и женщины

На Харьковщине 32-летний мужчина и 22-летняя женщина погибли в результате пожара. Фото: kh.dsns.gov.ua

В селе Березовка Харьковской области во время пожара в доме по ул. Космической, 6а погибли 32-летний мужчина и 22-летняя женщина.

Там загорелось 29 декабря в 00:46, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Пожар произошел в доме на двух хозяев. По прибытию спасатели установили, что горели домашние вещи на площади 10 кв.м. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины", - рассказали спасатели.

В 1:30 пожар был локализован, а в 2:45 - полностью ликвидирован. Окончательная причина устанавливается.

В Днепре вспыхнул одноэтажный дом на 2 семьи. Пожар произошел на ул. Николая Хвылевого в Новокодацком районе. Во время ликвидации пожара на пепелище спасатели нашли тела трех мужчин. Их личности устанавливает полиция.