В центре Киева временно перекроют движение транспорта

В связи с праздниками движение в центре Киева перекроют на несколько дней. Фото: Апостроф

В центре Киева во время празднования 29-й годовщины независимости Украины временно закроют движение транспорта.

Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

улице Трехсвятительской (от улицы Костельной до Михайловской площади),

улице Михайловской (от Михайловского переулка до Михайловской площади),

на Малой Житомирской (от Михайловского переулка до Владимирского проезда),

улице А. Тарасовой, Софийской, Владимирской, Софийской площади, Рыльском переулке, на улице Большая Житомирская и Десятинной.

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Кроме того, 24 августа с 08:00 в связи с проведением массовых мероприятий будут перекрыты:

часть ул. Владимирской (возле парка им. Шевченко), бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), Владимирский проезд, улицы Костельная, Прорезная, Б. Хмельницкого, Бессарабская и Европейская площади, Владимирский спуск и улица Городецкого.

Перекрытия будут продолжаться до завершения мероприятий. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

С 22 по 25 августа все подразделения Государственной пограничной службы в связи с подготовкой и празднованием Дня Независимости будут нести службу в усиленном режиме. Госпогранслужба будет принимать дополнительные меры по обеспечению высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного, террористического характера и по компетенции продолжает противодействовать распространению Covid-19.