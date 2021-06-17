В центре Киева почти на две недели перекроют движение

С 20:00 17 июня до 28 июня на Парковой аллее Киева ограничат движение из-за начала ремонтных работ.
Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.
"Начинается средний ремонт. Обновлять покрытие на участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый", - говорится в сообщении.
Дорожники уточнили, что ограничение движения будет частичным. Значительную часть работ запланировали выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
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Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.
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