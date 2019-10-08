В центре Киева остановилось движение троллейбусов

В столице на улице Сечевых Стрельцов сегодня утром не ездят троллейбусы.
Причина задержки движения - обрыв контактной линии, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Временно не ходят троллейбусы №6, №16 и №18.
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Причины, как и то, когда восстановят движение, неизвестно.
На некоторых прилегающих улицах может быть затруднено движение.
В Киеве на проспекте Шухевича произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись сразу 5 автомобилей, которые двигались в сторону станции метро Почайна. Одна из машин от сильного удара перевернулась на крышу.
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