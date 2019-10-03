В Киеве столкнулись сразу 5 автомобилей: показали видео

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на проспекте Шухевича столкнулись 5 автомобилей

В Киеве вечером 2 октября на проспекте Шухевича произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Там столкнулись сразу 5 автомобилей, которые двигались в сторону станции метро Почайна. Одна из машин от сильного удара перевернулась на крышу, сообщает "Киев оперативный".

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Уточняется, что виновником ДТП стал водитель Audi, который "очень спешил". О погибших или пострадавших ничего неизвестно.

Также в сети появилось видео момента столкновения машин.

На автодороге Онишки - Маяковки в Полтавской области столкнулись четыре автомобиля. Один из водителей погиб на месте. Пассажир попала в больницу.