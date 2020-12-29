В центре Киева ФОПы установили новогодние елки

Во вторник, 29 декабря, в центре Киева на площади Независимости продолжается бессрочная акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.

На площади установили 3 новогодние елки, чтобы создать праздничное настроение, пишет "Сегодня".

В протесте участвуют не более 30 демонстрантов. По-прежнему здесь действует полевая кухня, установлена 18 декабря.

За соблюдением мирного формата демонстрации на площади следят около 10 полицейских.

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Очередная акция "SaveФОП!" длиться 3-ю неделю. Соблюсти мирный формат акции 15 декабря не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа и свето-шумовых гранат. В результате пострадали около 40 полицейских.

Среди требований предпринимателей - отменить запрет на предпринимательскую деятельность при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах.

Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.