Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков

Вчера вечером, 22 декабря, здание Национального дворца искусств "Украина", где проходил концерт "95 квартала", усиленно охраняли правоохранители. Все из-за акции предпринимателей движения "SaveФОП!", которые пришли к зданию митинговать.

Об этом в Twitter рассказал депутат Киевсовета Александр Погребиський и в Facebook движения.

Автор: "Буквы" В Киеве концерт "95 Квартала" охранял граница силовиков

"Национальная гвардия окружила и взяла под охрану дворец "Украина" в Киеве, где проходит концерт "95 квартала", - написал депутат.

Автор: "Буквы"

На фото видно, как сотни силовиков окружили рубежом здание. Они были там до прихода демонстрантов.

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О планах посетить концерт "95 квартала" вчера заявил лидер движения "SaveФОП!" и организатор акции Сергей Доротич. Чтобы друзья и коллеги президента Владимира Зеленского "приняли меры". Очередная акция "Налоговый майдан" в Киева продолжается 9 день. Среди требований предпринимателей - отменить запрет на предпринимательскую деятельность при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, обязательный переход на кассовые аппараты и принять законопроект о дополнительных льготах.