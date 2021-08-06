В аэропорту "Киев" открыли пункт вакцинации

Пассажиры смогут получить в аэропорту вакцину CoronaVac. Фото: Reuters

В международном терминале А аэропорта "Киев" открылся пункт вакцинации против коронавируса.

"Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты одной дозой вакцины против Covid-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В пункте есть вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech. Он будет работать с 6 по 8 августа с 17:00 до 22:00.

Людей будут вакцинировать в порядке живой очереди. Иметь декларацию с семейным врачом необязательно. Нужен паспорт и индивидуальный налоговый номер.

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"Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно", - добавили в Минздраве.

С сегодняшнего дня Covid-прививку можно сделать в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Вакцинировать будут только пассажиров с билетами на самолет, сообщает пресс служба Львовской ОГА. Желающим будут колоть вакцину Pfizer или CoronaVac.