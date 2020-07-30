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четверг, 30 июля 2020 14:43

В 25 раз больше нормы: в Киеве задержали водителя со смертельной дозой алкоголя

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29 июля в пригороде Киева остановили едва живого водителя грузовика. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в 25 раз. Иностранный водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения не мог разговаривать.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
  Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови


Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Водителем грузовика оказался 37-летний гражданин соседнего государства. После остановки мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто", - говорится в сообщении полиции.

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Что пьяный водитель пытается выехать на авто иностранной регистрации марки Volvo, сообщил неравнодушный гражданин около 20:00. Транспортное средство патрульные заметили на 51-м километре трассы Киев - Чоп.

"В присутствии двух понятых водитель прошел освидетельствование с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза", - пояснили в полиции.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
  Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
Под Киевом задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

На нарушителя составили административные протоколы. Его отстранили от вождения грузовиком, которого уже передали другому водителю.

Раньше алкогольный антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали больше всего за три года пьяных водителей.

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