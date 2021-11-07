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воскресенье, 07 ноября 2021 12:13

Утром в столице очереди на вакцинацию - фото из-под МВЦ
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Среди присутствующих – много молодежи.
Фото: Ян Доброносов, Telegraf

В воскресенье, 7 ноября, возле центра массовой вакцинации МВЦ на Левобережной в Киеве жители стоят в длинной очереди.

Фото опубликовал Telegraf

В Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 11 354 679 человек, полностью иммунизированы, получили две дозы - 7 904 573 граждан.

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В прошлую субботу в столице обнаружили 625 новых случаев инфицирования коронавирусом, от Covid-19 умерли 42 киевлянина.

С 1 ноября в Киеве установили красный уровень эпидемической опасности. В общественный транспорт можно попасть при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

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Дата
07
ноября

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