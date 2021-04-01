Укрзализныця рассказала, как будут ходить поезда в карантинном Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 396
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 882
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 549
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 495
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 279
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 549
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 909
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
9
5
19
6
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
Пропавшего без вести киевлянина держали в плену
Пропавшего без вести киевлянина держали в плену
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
В столице появится библиотека на крыше - как будет выглядеть
В столице появится библиотека на крыше - как будет выглядеть
Видео
Все видео
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
В центре Киева поиздевались над музыкантом за песню российского рэпера
В центре Киева поиздевались над музыкантом за песню российского рэпера
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 783
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 513
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 207
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 1071
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 14:09

Укрзализныця рассказала, как будут ходить поезда в карантинном Киеве

  Комментировать
Укрзализныця рассказала, как будут ходить поезда в карантинном Киеве
В Киеве усиливают карантин с 5 марта. Фото: "Хмарочос"

Введение тотального карантина в столице не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров в Киеве и столичной области.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Никаких ограничений высадки/посадки не будут внедрять до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не примут соответствующее решение. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/через Киев", - говорится в сообщении.

Также перевозчик призвал пассажиров пользоваться услугами железной дороги в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метро Киева будет работать по новым правилам: что нужно знать

Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в областях красной зоны.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрзализныця рассказала, как будут ходить поезда в карантинном Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15120
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 14033
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4806
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 4671
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4167
Новости Киева
"Серые" маршрутки приезжают в Киев, набитые людьми без масок - правозащитник о причинах жесткого карантина
"Серые" маршрутки приезжают в Киев, набитые людьми без масок - правозащитник о причинах жесткого карантина Просмотров: 135
В больницах Киева ищут взрывчатку
В больницах Киева ищут взрывчатку Просмотров: 36
Метро Киева будет работать по новым правилам: что нужно знать
Метро Киева будет работать по новым правилам: что нужно знать Просмотров: 387
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
6
 Просмотров: 504
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
9
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Бывший футболист "Днепра" намекнул, что Рамос брал с игроков деньги
Голосов: 6692
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть