Укрзализныця рассказала, как будут ходить поезда в карантинном Киеве

В Киеве усиливают карантин с 5 марта. Фото: "Хмарочос"

Введение тотального карантина в столице не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров в Киеве и столичной области.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Никаких ограничений высадки/посадки не будут внедрять до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не примут соответствующее решение. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/через Киев", - говорится в сообщении.

Также перевозчик призвал пассажиров пользоваться услугами железной дороги в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима.

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Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в областях красной зоны. С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.