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четверг, 03 июня 2021 21:35

Украли 9 млн грн и погорели - СБУ "накрыла" мошеннический центр
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Правоохранители разоблачили подпольный телекоммуникационный центр в Киеве.

Мошенники похищали деньги украинцев и иностранцев, убеждая их принять участие в международных инвестиционных проектах. С начала года присвоили около 9 млн грн. Их вычислили киберспециалисты, заявили в Службе безопасности Украины.

Организаторами подпольного бизнеса оказались два гражданина Украины и иностранец.

Подпольный телекоммуникационный центр
Фото: ssu.gov.ua
Подпольный телекоммуникационный центр
Подпольный телекоммуникационный центр
Подпольный телекоммуникационный центр
Подпольный телекоммуникационный центр

Мошенники разработали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах, а также создали сеть копий сайтов международных инвестиционных компаний.

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Потенциальных "инвесторов" заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсети" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем звонили жертвам с подмененных иностранных номеров телефонов. Выманивали деньги, якобы для инвестиций.

Деньги преступники переводили в наличные через ряд обменных операций. Использовали криптовалюту, электронные системы и банковские карты. Счета оформляли на подставных людей.

У Стрию на Львівщині затримали двох "злодіїв в законі", проти яких раніше Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні санкції.

Один із затриманих був у розшуку Інтерполу. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела серед правоохоронців.

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03
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