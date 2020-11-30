Украинская столица стала одним из самых загрязненных мегаполисов

Индекс Киева составляет 133 при норме в 50. Фото: pixabay

Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, которий отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, передает "Укрінформ".

Индекс Киева составляет 133 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

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При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна, включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.

Первые дни зимы в Киеве будут облачными и морозными. Ожидаются осадки. По данным метеорологического сайта Accuweather, столбики термометров упадут до минусовых отметок, порывы ветра также усилят холод.