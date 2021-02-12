Украинец торговал земляками

В Киеве 11 февраля при попытке въезда в Украину из Минска полиция задержала украинца, который принимал участие в вербовке и торговли людьми. Мужчина в составе преступной группировки нелегально переправлял земляков за границу.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Там (за границей. - Gazeta.ua) завербованных украинцев вовлекали в преступную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов на парусных яхтах из Республики Турции в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.
За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Украинские полицейские совместно с пограничниками, Европолом, а также греческими и итальянскими правоохранителями продолжают идентификацию жертв торговли людьми и сбор доказательств относительно их эксплуататоров", - добавили в сообщении.
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В Стамбуле правоохранители арестовали 5 из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.
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