Украинец торговал земляками

В Киеве задержали торговца людьми. Фото: Нацполиция

В Киеве 11 февраля при попытке въезда в Украину из Минска полиция задержала украинца, который принимал участие в вербовке и торговли людьми. Мужчина в составе преступной группировки нелегально переправлял земляков за границу.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Там (за границей. - Gazeta.ua) завербованных украинцев вовлекали в преступную деятельность, связанную с перевозкой нелегальных мигрантов на парусных яхтах из Республики Турции в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Украинские полицейские совместно с пограничниками, Европолом, а также греческими и итальянскими правоохранителями продолжают идентификацию жертв торговли людьми и сбор доказательств относительно их эксплуататоров", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области

В Стамбуле правоохранители арестовали 5 из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.