Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Ее (ячейки. - Gazeta.ua) лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. 2019 года по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами", - говорится в сообщении.

Участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и легализовали на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них - действующие боевики ИДИЛ. По замыслу террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений.

"Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Изъяли средства поражения, в частности: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, 8 гранатометных выстрелов. А также банковские карточки, валюту, черновики с записями финансовых переводов в Сирии", - добавили в сообщении.

В фигурантов обнаружили символику ИДИЛ и религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков.

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Задокументированную переписку участников организации с боевиками ИДИЛ за рубежом приобщили к материалам следствия. В ней фигуранты обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди сторонников. Следственно-розыскные действия и сбор доказательств для привлечения к ответственности лиц продолжаются.

СБУ в Киеве задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство". Он находится в розыске по линии Интерпола, сообщает СБУ.