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среда, 09 сентября 2020 19:20

В Киеве поймали одного из руководителей Исламского государства
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В Киеве поймали террориста
Фото: СБУ
В Киеве поймали террориста
В Киеве поймали террориста

СБУ в Киеве задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство"

Он находится в розыске по линии Интерпола, сообщает СБУ.

"По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИД. В свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов", - говорится в сообщении.

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В 2018 он по поддельным документам приехал в Украину. На Киевщине среди выходцев из стран Центральной Азии основал преступную группу. При этом занимался координацией ячеек ИД за рубежом.

Террорист находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

Атаку на Лондонский мост в пятницу совершил один из боевиков ИГИЛ. Об этом сообщило Исламское государство. Нападение было совершено в ответ на призывы сделать мишенью страны, вошедших в коалицию, которая борется с группой джихадистов.

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09
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