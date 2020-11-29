В Стамбуле задержали украинцев за незаконную торговлю органами

Следствие пришло к выводу, что лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. Фото из открытых источников

В Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.

Ранее Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниям 18 иностранцев, обратившихся в "Комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов, пишет Anadolu.

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Следствие пришло к выводу, что лица не родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, среди которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны. После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом.

"В отношении пятерых принято мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

В Испании во время спецоперации в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, задержали 7 членов группировки, нелегально продавал российское вооружение, включая танки и взрывчатку. В Европоле не уточнили, сколько именно украинский, причастных к деятельности банды задержали во время спецоперации.