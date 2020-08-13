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четверг, 13 августа 2020 11:50

Украинцы создали оборудование для прослушки телефонов

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Украинцы создали оборудование для прослушки телефонов
Следствие установило, что в состав группы входили несколько жителей столицы. Фото: Pixabay

Преступную кибергруппировку разоблачили в Киеве.

Ее участники разработали комплекс мониторинга мобильной связи и пытались его продать, сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что в состав группы входили несколько жителей столицы. Среди них технические специалисты и специалисты сферы IT, которые, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи устройство, дающее возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи: прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик.

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Подпольную мастерскую злоумышленники обустроили в квартире одного из них, а заказчика товара подыскивали через личные связи.

Сотрудники СБУ провели спецоперацию и задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег - почти полмиллиона евро. В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным сообщили о подозрении в незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

В 2019 году мошенники заработали около 362 млн грн на выманивании денег с карт. Самыми популярными методами оказались схемы, построенные на социальной инженерии, сообщила Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА. Также она рассказала, какими способами зарабатывали на картах украинцев.

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