Украинцы создали оборудование для прослушки телефонов

Следствие установило, что в состав группы входили несколько жителей столицы. Фото: Pixabay

Преступную кибергруппировку разоблачили в Киеве.

Ее участники разработали комплекс мониторинга мобильной связи и пытались его продать, сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что в состав группы входили несколько жителей столицы. Среди них технические специалисты и специалисты сферы IT, которые, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи устройство, дающее возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи: прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик.

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Подпольную мастерскую злоумышленники обустроили в квартире одного из них, а заказчика товара подыскивали через личные связи.

Сотрудники СБУ провели спецоперацию и задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег - почти полмиллиона евро. В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным сообщили о подозрении в незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

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