Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы

Пользователи сети посмеялись над депутатом от партии "Слуга народа" Николаем Тищенко и придумали немало шуток и фотожаб о работе его ресторана "Велюр" в условиях строгого карантина.

На днях вокруг ресторана Тищенко разгорелся скандал. Журналисты наблюдали за заведением больше недели и увидели, как он принимает VIP-гостей, пишет glavcom.ua.

Однако нардеп-ресторатор обвинил журналистов во лжи. Он уверяет, что его "Велюр" не работает для посетителей, а в нем проходят исключительно личные встречи:

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"Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко".

Однако авторы фотожаб нардепу не поверили и продолжили смеяться над ним.

Фото: facebook.com/gonimem

Несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Туда приходят бизнесмены и нардепы. Среди них: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартал 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.