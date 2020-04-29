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среда, 29 апреля 2020 10:37

Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
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Пользователи сети посмеялись над депутатом от партии "Слуга народа" Николаем Тищенко и придумали немало шуток и фотожаб о работе его ресторана "Велюр" в условиях строгого карантина.

На днях вокруг ресторана Тищенко разгорелся скандал. Журналисты наблюдали за заведением больше недели и увидели, как он принимает VIP-гостей, пишет glavcom.ua.

Однако нардеп-ресторатор обвинил журналистов во лжи. Он уверяет, что его "Велюр" не работает для посетителей, а в нем проходят исключительно личные встречи:

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"Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко".

Однако авторы фотожаб нардепу не поверили и продолжили смеяться над ним.

В сети посмеялись с нардепа Николая Тищенко и его ресторана
Фото: facebook.com/gonimem
В сети посмеялись с нардепа Николая Тищенко и его ресторана
В сети посмеялись с нардепа Николая Тищенко и его ресторана
В сети посмеялись с нардепа Николая Тищенко и его ресторана
В сети посмеялись с нардепа Николая Тищенко и его ресторана

Несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Туда приходят бизнесмены и нардепы.

Среди них: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартал 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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Дата
29
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