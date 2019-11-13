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среда, 13 ноября 2019 14:01

Украина побила 5-й температурный рекорд за месяц

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Украина побила 5-й температурный рекорд за месяц
Киев побил температурный рекорд 1963 года. Фото: tumentoday.ru

В Киеве зафиксировали 5-й температурный рекорд ноября.

В ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2°C. Это превысило предыдущий рекорд, зафиксированный 56 лет назад, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

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"По данным наблюдений метеостанции температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже +9,2°C, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на +0,9°C", - говорится в сообщении.

4 ноября в столицы зафиксировали рекордные + 17,5°C. В ближайшее к этому показателю были показы термометра в 1957 году - + 15 ° C. Среднесуточная температура в + 12,9°C и превзошла данные 23-летней давности - + 12,3°C.

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