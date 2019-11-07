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четверг, 07 ноября 2019 16:19

Украина бьет температурные рекорды 89-летней давности

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Украина бьет температурные рекорды 89-летней давности
Сразу три температурных рекорды в Украине зафиксировали за 5 суток. Фото: apostrophe

Только за 5-ть дней в Украине зафиксировали 3 рекордных показателя температуры воздуха.

Об этом говорится в сюжете программы "Свидетель"

4 ноября во столицы зафиксировали рекордные + 17,5 ° C. В ближайшее к этому показателю были показы термометра в 1957 году - + 15 ° C. Среднесуточная температура в + 12,9 ° C и превзошла данные 23-летней давности - + 12,3 ° C.

"Данные, которые зафиксировали этой ночью не видели с 1930 года - 12.3 ° C", - говорится в сообщении по 7 ноября на changeua.com

По данным синоптиков температурные показатели соответствуют 21 сентября.

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В пятницу, 8 ноября, прогнозируют, что снег укроет Альпы, на севере Испании, юг Франции, Шотландии и страны Скандинавии.

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