Украина бьет температурные рекорды 89-летней давности

Сразу три температурных рекорды в Украине зафиксировали за 5 суток. Фото: apostrophe

Только за 5-ть дней в Украине зафиксировали 3 рекордных показателя температуры воздуха.

Об этом говорится в сюжете программы "Свидетель"

4 ноября во столицы зафиксировали рекордные + 17,5 ° C. В ближайшее к этому показателю были показы термометра в 1957 году - + 15 ° C. Среднесуточная температура в + 12,9 ° C и превзошла данные 23-летней давности - + 12,3 ° C.

"Данные, которые зафиксировали этой ночью не видели с 1930 года - 12.3 ° C", - говорится в сообщении по 7 ноября на changeua.com

По данным синоптиков температурные показатели соответствуют 21 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину надвигается холод: где ждать дождей

В пятницу, 8 ноября, прогнозируют, что снег укроет Альпы, на севере Испании, юг Франции, Шотландии и страны Скандинавии.