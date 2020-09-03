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четверг, 03 сентября 2020 11:49

Угроза не призрачная - Кличко отчитался о ситуации с Covid-19 в городе

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По состоянию на 3 сентября, больных коронавирусом увеличилось на 280 инфицированных. На сегодня в Киеве 14 158 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева. Умерли 4 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 222 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет,
- 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет,
- 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73, в Соломенском - 35, в Деснянском районе - 34 случая.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2430 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на утро 3 сентября имеем 128 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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