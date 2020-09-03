Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 630
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 558
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1926
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 378
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 558
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1449
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3573
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8118
Фото
Все фото
12
2
7
7
5
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
Под Кабмином украинцы устроили протестную дискотеку
Под Кабмином украинцы устроили протестную дискотеку
На границе остановили трактор с &quot;урожаем&quot; контрабандных сигарет
На границе остановили трактор с "урожаем" контрабандных сигарет
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Видео
Все видео
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
"Антонов" выпустил самолет без одной русской детали
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
Рекордное количество смертей и новых больных: обновленная статистика по коронавирусу в Украине
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2358
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5877
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 387
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 08:56

Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса

  Комментировать
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине поразил более 128,2 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2430 новых больных коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 2 сентября имеем 128 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2710 - летальные. 54 пациента умерли за последние сутки. И это рекордное количество с начала эпидемии в стране.

Преодолели болезнь 59 676 пациентов, из них за последние сутки - 859, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Европе: показатели приблизились к мартовским цифрам

Ситуация в областях:

Винницкая область - 4194 случая;
Волынская область - 5662 случая;
Днепропетровская область - 2518 случаев;
Донецкая область - 1549 случаев;
Житомирская область - 3471 случай;
Закарпатская область - 7788 случаев;
Запорожская область - 1708 случаев;
Ивано-Франковская область - 9685 случаев;
Кировоградская область - 833 случая;
г. Киев - 14158 случаев;
Киевская область - 5931 случай;
Львовская область - 15 116 случаев;
Луганская область - 373 случаев;
Николаевская область - 1372 случая;
Одесская область - 7813 случаев;
Полтавская область - 855 случаев;
Ровенская область - 9476 случаев;
Сумская область - 1629 случаев;
Тернопольская область - 6637 случаев;
Харьковская область - 9941 случай;
Херсонская область - 435 случаев;
Хмельницкая область - 2740 случаев;
Черновицкая область - 10624 случаи;
Черкасская область - 1670 случаев;
Черниговская область - 2050 случаев.

В конце сентября в Украине ежедневно будут фиксировать около 3 тыс. новых больных коронавирусом. Такое повышение приведет к заполняемости больниц на 80 процентов. К местным выборам, 25 октября, в стране может быть почти 360 тыс. случаев заражения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 91310
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 26217
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 14805
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 12573
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 11764
Общество
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
12
 Просмотров: 243
"Прощайте, маршрутки" - в Мининфраструктуры предлагают новый законопроект
"Прощайте, маршрутки" - в Мининфраструктуры предлагают новый законопроект Просмотров: 279
Украинцев ждет теплая погода с дождями на западе
Украинцев ждет теплая погода с дождями на западе Просмотров: 45
Изменение окружения, новые прибыли и выход из депрессии: астролог дала прогноз на сентябрь
Изменение окружения, новые прибыли и выход из депрессии: астролог дала прогноз на сентябрь
 Просмотров: 117
В туристической стране начался второй пик коронавируса
В туристической стране начался второй пик коронавируса Просмотров: 495
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
3
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
Голосов: 53061
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua