Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили 2430 новых больных коронавирусом.
Всего по состоянию на утро 2 сентября имеем 128 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2710 - летальные. 54 пациента умерли за последние сутки. И это рекордное количество с начала эпидемии в стране.
Преодолели болезнь 59 676 пациентов, из них за последние сутки - 859, сообщает Минздрав.
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Ситуация в областях:
Винницкая область - 4194 случая;
Волынская область - 5662 случая;
Днепропетровская область - 2518 случаев;
Донецкая область - 1549 случаев;
Житомирская область - 3471 случай;
Закарпатская область - 7788 случаев;
Запорожская область - 1708 случаев;
Ивано-Франковская область - 9685 случаев;
Кировоградская область - 833 случая;
г. Киев - 14158 случаев;
Киевская область - 5931 случай;
Львовская область - 15 116 случаев;
Луганская область - 373 случаев;
Николаевская область - 1372 случая;
Одесская область - 7813 случаев;
Полтавская область - 855 случаев;
Ровенская область - 9476 случаев;
Сумская область - 1629 случаев;
Тернопольская область - 6637 случаев;
Харьковская область - 9941 случай;
Херсонская область - 435 случаев;
Хмельницкая область - 2740 случаев;
Черновицкая область - 10624 случаи;
Черкасская область - 1670 случаев;
Черниговская область - 2050 случаев.
В конце сентября в Украине ежедневно будут фиксировать около 3 тыс. новых больных коронавирусом. Такое повышение приведет к заполняемости больниц на 80 процентов. К местным выборам, 25 октября, в стране может быть почти 360 тыс. случаев заражения.
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