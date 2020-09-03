Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса

Коронавирус в Украине поразил более 128,2 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2430 новых больных коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 2 сентября имеем 128 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2710 - летальные. 54 пациента умерли за последние сутки. И это рекордное количество с начала эпидемии в стране.

Преодолели болезнь 59 676 пациентов, из них за последние сутки - 859, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 4194 случая;

Волынская область - 5662 случая;

Днепропетровская область - 2518 случаев;

Донецкая область - 1549 случаев;

Житомирская область - 3471 случай;

Закарпатская область - 7788 случаев;

Запорожская область - 1708 случаев;

Ивано-Франковская область - 9685 случаев;

Кировоградская область - 833 случая;

г. Киев - 14158 случаев;

Киевская область - 5931 случай;

Львовская область - 15 116 случаев;

Луганская область - 373 случаев;

Николаевская область - 1372 случая;

Одесская область - 7813 случаев;

Полтавская область - 855 случаев;

Ровенская область - 9476 случаев;

Сумская область - 1629 случаев;

Тернопольская область - 6637 случаев;

Харьковская область - 9941 случай;

Херсонская область - 435 случаев;

Хмельницкая область - 2740 случаев;

Черновицкая область - 10624 случаи;

Черкасская область - 1670 случаев;

Черниговская область - 2050 случаев.

В конце сентября в Украине ежедневно будут фиксировать около 3 тыс. новых больных коронавирусом. Такое повышение приведет к заполняемости больниц на 80 процентов. К местным выборам, 25 октября, в стране может быть почти 360 тыс. случаев заражения.