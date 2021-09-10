Учителей начинают вакцинировать в школах

Учителей Киевской области будут вакцинировать в школах. Фото: pixabay.com

В Киевской области учителей будут вакцинировать прямо в школах.

График иммунизации педагогов в каждом учебном заведении уже сформировали, сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

"В учебные заведения будут выезжать мобильные бригады, которые и будут проводить прививки. Чтобы не вмешиваться в образовательный процесс, выезды организованы во вторую половину дня после завершения уроков", - говорится в сообщении.

Всего в Киевской области среди педагогов сделали 56 647 прививок. 25 661 педагог прошел полный курс Covid-вакцинации, получив две дозы препарата.

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В Тернопольской области непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе в школах.