Ученик утонул в озере во время празднования последнего звонка

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В городе Бровары Киевской области ученик 9 класса утонул в местном озере.

Происшествие случилось во время празднования последнего звонка - сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что четверо подростков отдыхали на берегу озера. 9-классник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез.

Первоочередными розыскными действиями с применением служебных собак и использованием эхолота работниками ГСЧС установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере.

К розыску пропавшего подростка присоединился весь личный состав Броварского отдела полиции, наряды группы, участковые офицеры полиции, национальная гвардия, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи. Ориентировку о розыске парня разместили в социальной сети Facebook и среди абонентов мобильной связи в рамках поискового сервиса.

Парня искали почти сутки.

На сегодня запланировали работу водолазов. Они и нашли утонувшего парня без признаков насильственной смерти в озере в Броварах.

В течение последних нескольких лет выпускной празднуют после сдачи ВНО. Но это лишь рекомендованный период. Многие школы выбирают тот же день, когда проходит последний звонок. В этом году он звучит для всех выпускников 24 мая.