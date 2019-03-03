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воскресенье, 03 марта 2019 20:26

Участников проплаченного митинга снова "кинули" организаторы

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Участников проплаченного митинга снова &quot;кинули&quot; организаторы
В Киеве орагнизаторы не заплатили участникам проплаченного митинга. Фото: Facebook

В столице в воскресенье, 3 марта, прошел очередной проплаченный митинг, участников которого обманули и не заплатить.

В акции приняли участие несколько сотен человек, соответствующие фото опубликовал экономист Владимир Компаниец в Facebook.

"В Киеве снова обманули проплаченных митингующих, люди пришли заработать 700 гривен, а организаторы до сих пор не пришли и все время просят людей подождать", - сообщил Компаниец.

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В Киеве организаторы не заплатили людям, которые вышли на проплаченный митинг против проплаченных митингов. Как отмечается, собралось около тысячи человек, им обещали по 130-150 грн за 2 часа.

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Дата
03
марта

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