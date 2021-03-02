Убийственный холод: сколько людей стали жертвами мороза

В этом году от переохлаждения умерли уже 15 человек. Фото: pixabay.com

2020 года в Киеве от переохлаждения умер 51 человек, из них 27 были бездомными.

Соответствующий документ Департамента здравоохранения КГГА опубликовал Сергей Пасюта в Facebook.

Зимой 2021-го, согласно официальным данным, в городе насмерть замерзли 15 бездомных.

"Об этом сообщил Департамент здравоохранения КГГА со ссылкой на данные Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы в ответ на запрос депутата Киевского городского совета Вадима Васильчука", - написал Пасюта.

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В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться медленное повышение дневной температуры. Однако в конце этой недели ожидается ее снижение. Международный женский день, 8 марта, будет достаточно прохладным.