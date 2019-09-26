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четверг, 26 сентября 2019 15:18

Uber Shuttle запустил еще один маршрут в Киеве

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Uber Shuttle запустил еще один маршрут в Киеве
Uber Shuttle запустил маршрут с Южной Борщаговки до Бессарабки Фото: ЦТС

Uber Shuttle запустил автобусный маршрут, курсирующий из Южной Борщаговки до Бессарабки.

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С конечной остановки на улице Булгакова, что на Борщаговке микроавтобусы будут отправляться каждые 15 мин. Курсировать Uber Shuttle будет с 07.00 до 21.00.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн - до 8 км, 20 грн - до 12 км, 25 грн - до 16 км и 30 грн - если расстояние поездки превысит 16 км.

Ранее сервис Uber Shuttle запустил в столице Украины маршрут от Позняков до Дорогожичей.

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