Uber Shuttle запустил еще один маршрут в Киеве

Uber Shuttle запустил маршрут с Южной Борщаговки до Бессарабки Фото: ЦТС

Uber Shuttle запустил автобусный маршрут, курсирующий из Южной Борщаговки до Бессарабки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему не стоит устанавливать фиксированную цену для старых евроблях - объяснение эксперта

С конечной остановки на улице Булгакова, что на Борщаговке микроавтобусы будут отправляться каждые 15 мин. Курсировать Uber Shuttle будет с 07.00 до 21.00.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн - до 8 км, 20 грн - до 12 км, 25 грн - до 16 км и 30 грн - если расстояние поездки превысит 16 км.

Ранее сервис Uber Shuttle запустил в столице Украины маршрут от Позняков до Дорогожичей.