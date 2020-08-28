Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя

27 августа в Киеве, на ул. Антоновича, патрульные заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для общественного транспорта. После остановки водитель начал странно маневрировать - ездил то вперед, то назад.
При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Проходить проверку на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
"Далее события развивались стремительно. Водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с 2 машинами, проезжающими мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в 2 припаркованных авто и остановился", — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв. На водителя патрульные составили протоколы по 4 статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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