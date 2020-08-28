 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 342
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 225
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 594
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1008
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 693
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1881
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2727
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1926
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 531
Фото
Все фото
4
11
3
4
6
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Гигантский флаг в Киеве &quot;исчез&quot; с флагштока. Вскоре появился
Гигантский флаг в Киеве "исчез" с флагштока. Вскоре появился
Ван Дамм под окнами домов: звезду заметили в Бортничах
Ван Дамм под окнами домов: звезду заметили в Бортничах
Видео
Все видео
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
В Киеве бетономешалка протаранила 2 автомобиля
В Киеве бетономешалка протаранила 2 автомобиля
На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях
На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях
В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко
В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1665
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 531
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5562
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3276
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 567
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 13:49

Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
4

  Комментировать

27 августа в Киеве, на ул. Антоновича, патрульные заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для общественного транспорта. После остановки водитель начал странно маневрировать - ездил то вперед, то назад.

При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Проходить проверку на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Фото: Патрульная полиция Киева


"Далее события развивались стремительно. Водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с 2 машинами, проезжающими мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в 2 припаркованных авто и остановился", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв. На водителя патрульные составили протоколы по 4 статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с участием грузовика: пострадали дети

Стали известны новые подробности резонансного ДТП на ул. Зоологической в ​​Киеве, в котором пострадали три 23-летние курсантки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 45441
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 23689
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 18802
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 15597
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 15462
Новости Киева
В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост
В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост Просмотров: 153
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы Просмотров: 423
В Киеве зафиксировали рекордное количество жертв Covid-19
В Киеве зафиксировали рекордное количество жертв Covid-19 Просмотров: 126
Опять горячо: в Киев возвращается жара
Опять горячо: в Киев возвращается жара Просмотров: 99
ДТП с курсантками в Киеве: родители пострадавших рассказали новые подробности
ДТП с курсантками в Киеве: родители пострадавших рассказали новые подробности Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
2
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
1
Выборы мэра Киева: кто борется за главное кресло столицы
Голосов: 6180
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua