Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя

27 августа в Киеве, на ул. Антоновича, патрульные заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для общественного транспорта. После остановки водитель начал странно маневрировать - ездил то вперед, то назад.

При проверке документов патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Проходить проверку на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Фото: Патрульная полиция Киева

К счастью, обошлось без жертв. На водителя патрульные составили протоколы по 4 статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.



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