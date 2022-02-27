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"У врага осталась одна-две попытки" - Офис президента

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&quot;У врага осталась одна-две попытки&quot; - Офис президента
Російські окупанти деморалізовані і не можуть далі наступати. Фото: соцмережі

Российские войска деморализованы и поэтому не начинают активных наступательных действий. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает Gazeta.ua.

"Утром было только две попытки: небольшое скопление противника порядка 8-12 автомобилей пытались пройти в глубину Харькова. Их оцепили и уже наполовину уничтожили. Не верьте "вбросам", что Харьков атакуют, что он упал. Харьковчане держат оборону и уничтожают врага" ", – отметил он.

По его словам, враг пытался продвинуться и в сторону столицы.

"Но попал под мощный авиационный ракетный удар Вооруженных сил. Противник дезорганизован и сейчас небольшие его силы пытаются провести разведку в сторону города Ирпень. Вооруженные силы контролируют ситуацию, уничтожают врага. К этому подключились местные жители и часть техники врага сожгли коктейлями Молотова" рассказал Арестович.

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Он добавил, что российские окупанты не могут продвинуться дальше и на южном направлении. Мы не потеряли инициативу.

"У российских войск осталась одна-две попытки наступать. По оценке военных специалистов, потери, которые они понесли и сопротивление нашего войска и народа - сорвали их планы. Это показывает, что дальнейшие планы наступательных действий в Украине - бесполезны. Они первые выступили в публичном пространстве за переговоры. Это значит, что ручки у них развязались, как говорят боксеры", - подчеркнул Арестович.

Также обратился о гражданских – обо всех подозрительных лицах сообщать в полицию. Самостоятельно не пытайтесь силой задерживать их.

Президент РФ Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Здесь враг терпит сокрушительные потери по технике и живой силе. Уже известно о смерти более 3500 русских военных.

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